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Экономика

Рынок акций РФ в среду поднялся к историческому максимуму индекса МосБиржи

Есть обновление от 19:35

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду поднялся в район исторического максимума по индексу МосБиржи, зафиксированному 3 октября 2018 года (2501,59 пункта); локомотивом роста выступили бумаги "Татнефти", "ФСК ЕЭС" и Сбербанка на фоне улучшения настроений на внешних рынках после локального отката.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2491,49 пункта (+0,9%), индекс РТС - до 1186,51 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже поднялись в пределах 4,5%.

Доллар подешевел до 66,15 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+4,5% и +4,8% "префы"), "Россетей" (+3,4%, до 0,9719 рубля - максимум с октября 2017 года), "ФСК ЕЭС" (+2,5%, до 0,16062 рубля - максимум с октября 2018 года), "Магнита" (+2,4%), "Мобильных телесистем" (+2,3%), "Мечела" (+2%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +1,6% "префы").

Объем торгов акциями "Россетей" достиг 2,067 млрд рублей, что является рекордом с 30 ноября 2011 года, когда оборот превысил 2,767 млрд рублей.

Просели бумаги "Северстали" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,3% "префы"), "префы" "Россетей" (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,47 млрд рублей (из них 16,774 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии преобладало умеренное снижение индексов (Япония просела на 0,1%, Китай подрос на 0,05%), также проседает Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,1-0,9%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%) на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Накануне негативом для рынков стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Статданные, опубликованные в среду японским Минфином, указали на максимальное более чем за два года сокращение экспорта из Японии в декабре 2018 года в связи с резким падением спроса со стороны Китая. На этом фоне Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в минувшем году впервые за три года.

Нефть вечером в среду развернулась вниз после дневного коррекционного роста, но цена Brent осталась на $0,6 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $61,39 за баррель (-0,2% и -2% накануне), мартовская цена WTI - $52,79 за баррель (-0,4% и -1,9% во вторник).

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