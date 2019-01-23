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Экономика

Рубль укрепился к доллару и евро в среду вечером

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам января.

Курс доллара США составил 66,12 руб. в 19:00, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,2525 руб., снизившись на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 36,7 копейки - до 70,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", несмотря на развернувшуюся вниз нефть, рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах. Улучшение ситуации на глобальном рынке рисковых активов и рост большинства валют emerging markets оказывают позитивное влияние на котировки нацвалюты. Кроме того, спрос на рублевую ликвидность обусловлен подготовкой компаниями-экспортерами к основным налоговым выплатам января. В пятницу, 25 января, компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, в понедельник, 28 января - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

Нефть эталонных марок перешла к снижению вечером в среду. В центре внимания нефтяного рынка находятся данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы на день позже обычного в связи с тем, что в понедельник в Штатах отмечался День Мартина Лютера Кинга. Эксперты в среднем ожидают незначительного снижения запасов. Американский институт нефти (API) должен опубликовать свой еженедельный отчет в 00:30 четверга по московскому времени. Управление энергетической информации (EIA) выпустит официальный недельный отчет по запасам нефти в США в четверг.

На этом фоне мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевел на 0,15%, до $61,41 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился на 0,34% - до $53,38 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 24 января на 21,81 копейки, до 66,3318 руб., и опустил курс евро на 16,8 копейки, до 75,3861 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в среду на 25,78 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,2623 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 потерял 26,64 копейки к уровню вторника, опустившись до 66,2443 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 294,639 млн, из которых $809,814 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 484,825 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к вторнику на 26,39 копейки, до 75,2859 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 потерял 24,01 копейки и составил 75,2842 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR605,86 млн, из которых EUR243,013 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR362,847 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду в основном остались без изменений в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,98% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. и составила 8,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,58% и 8,68% годовых соответственно.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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