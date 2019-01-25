ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Еврокапитал-Альянс

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Еврокапитал-Альянс, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана 25 января.

"Основным видом деятельности "Еврокапитал-Альянс" являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в семь раз. При этом формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых банков кредитных рисков. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций", - сказано в сообщении регулятора.

Банк России также отмечает, что в деятельности "Еврокапитал-Альянса" прослеживались "признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена ЦБ в правоохранительные органы.

Приказом ЦБ 25 января в банк назначена временная администрация.

Банк "Еврокапитал-Альянс" - участник системы страхования вкладов (ССВ). Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Банк "Еврокапитал-Альянс" по итогам 9 месяцев 2018 года занял 320-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 января 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе РФ.

Объем вкладов физлиц в банке "Еврокапитал-Альянс" составляет 9 млн рублей.