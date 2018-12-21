ЦБ РФ отозвал лицензии у Донхлеббанка и Руссобанка

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк России с 21 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Донхлеббанка и Руссобанка, говорится в сообщении ЦБ.

"Ключевым направлением деятельности Донхлеббанка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял недооценку Донхлеббанком кредитного риска и завышение стоимости имущества. Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - сказано в сообщении регулятора.

Кроме того Банк России четыре раза в течение последнего года применял в отношении Донхлеббанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

"В деятельности Донхлеббанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ЦБ.

Приказом ЦБ 21 декабря в банк назначена временная администрация.

Донхлеббанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Этот банк по итогам третьего квартала 2018 года занимает 288-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 298-е место в банковской системе РФ.

Объем вкладов физлиц в Донхлеббанке составляет 2,446 млрд рублей.

"Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности банка. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности", - сказано в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ 21 декабря в банк назначена временная администрация.

Руссобанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Руссобанк по итогам 9 месяцев 2018 года занял 265-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 268-е место в банковской системе РФ.

Объем вкладов физлиц в Руссобанке составляет 1,083 млрд рублей.