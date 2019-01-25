Денежная база в России снизилась с 11 по 18 января на 38,7 млрд рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 18 января составил 10384,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 11 января денежная база в России равнялась 10423,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,37%, или на 38,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.