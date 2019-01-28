Специалисты рекомендовали Германии отказаться от угля в электроэнергетике до 2039 года

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комиссия, назначенная правительством ФРГ, рекомендовала прекратить использование угля для выработки электроэнергии не позднее 2038 года в рамках мер по борьбе с изменением климата.

Такое решение было принято по итогам обсуждений, длившихся несколько месяцев, отмечает MarketWatch. Комиссия состояла из 28 представителей добывающих регионов, коммунальных компаний, ученых и экологов.

Решение комиссии требует одобрения правительства ФРГ.

Германия вырабатывает свыше трети электроэнергии на угольных электростанциях. План предусматривает постепенное поэтапное прекращение работы угольных электростанций для сокращения выбросов парниковых газов. Как отмечает информагентство DPA, план комиссии оставляет открытым вопрос, какие электростанции должны быть закрыты в первую очередь.

Комиссия также заявила о необходимости выделить 40 млрд евро в следующие 20 лет тем федеральным землям, которые используют уголь. Дотации из федерального бюджета должны помочь этим регионам полностью отказаться от него.

Эпоха добычи угля началась в Германии более 900 лет назад. В XIX веке уголь и сталь Рурской области обеспечили промышленную и военную мощь Германской империи. После Второй мировой войны угледобыча способствовала скорому возрождению западной части страны.

Последняя шахта для добычи каменного угля на территории Германии закрылась в Рурском бассейне в декабре 2018 года, отмечает Deutsche Welle. Однако это не означает, что страна прекратила использовать уголь в качестве источника энергии. Германия импортирует уголь из других стран, в том числе из России.