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Рубль немного подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Есть обновление от 10:25

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного растут на Московской бирже в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании итогов первого в этом году заседания ФРС США и на фоне стабильных цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,06-66,15 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,12 руб. (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,62 руб. (+12,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 9,09 копейки к уровню закрытия вторника, до 70,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,62 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 26,36 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов, участники рынка ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналов о дальнейшем развитии американо-китайских торговых отношений. Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок. По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50%.

Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными. Срок заморозки пошлин США в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд истекает 1 марта.

Цены на нефть эталонных марок стабильны в ходе азиатских торгов в среду после существенного роста накануне, инвесторы оценивают потенциальное влияние санкций против Венесуэлы на рынок и следят за торговыми переговорами США и Китая.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени подорожали на 0,02% - до $61,21 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,02% - до $53,3 за баррель. На торгах во вторник Brent увеличилась на 2,32%, WTI подорожала на 2,54%.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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