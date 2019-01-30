Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,2%, при этом лидерами отката, как и днем ранее, выступают бумаги "РусАла" и En+ .

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2495,51 пункта (-0,11%), индекс РТС - 1189,09 пункта (-0,19%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3%.

Подешевели акции "РусАла" (-2,9%), GDR En+ (-2,1%), бумаги ВТБ (-0,4%), "Татнефти" (-0,34%), "Сургутнефтегаза" (-0,26%), "Газпрома" (-0,25%), "Роснефти" (-0,24%), "Норникеля" (-0,23%), "НОВАТЭКа" (-0,23%), "ФСК ЕЭС" (-0,22%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,15%), "Распадской" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,07%), "ЛУКОЙЛа" (-0,06%).

Вместе с тем подросли бумаги "Россетей" (+0,9%), "Трубной металлургической компании" (+0,9%), "Мечела" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Магнита" (+0,14%), Сбербанка (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,08%).

Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию без единой динамики на фоне большого потока квартальной отчетности, слабых данных о потребительском доверии, а также на ожиданиях большей ясности от Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс доверия, рассчитываемый Conference Board, опустился в январе до 120,2 пункта - минимума с июля 2017 года. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 128,1 на 126,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с ранее указанного уровня.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок. По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в среду, инвесторы ожидают начала торговых переговоров США и КНР и итогов январского заседания ФРС. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,46%. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,17%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%. Южнокорейский Kospi увеличился на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, индийский BSE Sensex потерял 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, новозеландский NZX 50 упал на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть приостановили рост в среду утром после существенного повышения накануне, инвесторы оценивают потенциальное влияние санкций против Венесуэлы на рынок и следят за торговыми переговорами США и Китая. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали всего на 0,02% - до $61,21 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на 2,3% и составляла на закрытие $61,2 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 0,04% - до $53,29 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 2,54%, до $53,31 за баррель.

Минфин США ранее ввел санкции в отношении венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Теперь власти Венесуэлы могут объявить о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. По оценкам агентства Bloomberg, такая мера может привести к сокращению поставок в следующем месяце примерно на 12 млн баррелей. Всего Венесуэла добывает порядка 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как еще три года назад показатель составлял 2,4 млн баррелей в сутки.