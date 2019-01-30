Экономика

Танкеры с 39 млн баррелей нефти застряли перед проливами Босфор и Дарданеллы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Нефтетанкеры, загруженные примерно 39 млн баррелей нефти, преимущественно российской и казахстанской, из черноморских портов, застряли перед ключевыми турецкими проливами, свидетельствуют опубликованные в среду данные портового оператора Tribeca Shipping.

Своей очереди на проход через Босфор и Дарданеллы ждут уже 54 судна, включая 18 танкеров Suezmax и 27 - класса Aframax.

Во вторник таких танкеров было 44, а их груз оценивался в 32,7 млн баррелей.

Время ожидания прохода через проливы для танкеров, покидающих Черное море, составляет около 16 дней, что существенно дольше обычного (5-6 дней) и является максимумом с 2014 года.

В обратном направлении время ожидания составляет порядка 17 дней при обычных 6 днях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Tribeca.

По данным Tribeca, задержки обусловлены, главным образом, введением Турцией новых правил прохода судов в сентябре прошлого года. Новые правила, в частности, требуют сопровождения буксира для большего количества судов, чем предыдущие.

Еще одним фактором, ограничивающим движение через Босфор и Дарданеллы, являются неблагоприятные погодные условия.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

Помимо нефти и нефтепродуктов, длинные очереди перед турецкими проливами отрицательно сказываются на торговле зерновыми, включая пшеницу.

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Теги: Турция, Босфор, Черное море
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