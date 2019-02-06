Больше 50 нефтетанкеров застряли в очереди на проход через Босфор и Дарданеллы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Нефтетанкеры, загруженные примерно 41 млн баррелей нефти - преимущественно российской и казахстанской из черноморских портов, стоят в очередь на проход через ключевые турецкие проливы, свидетельствуют опубликованные в среду данные портового оператора Tribeca Shipping.

В общей сложности 55 судов застряли перед Босфором и Дарданеллами, включая 21 танкер класса Suezmax и 26 - Aframax.

Во вторник таких танкеров было 51, а их груз оценивался в 38,7 млн баррелей.

Время ожидания прохода через проливы для танкеров, покидающих Черное море, составляет около 16 дней, что существенно дольше обычных 5-6 дней и является максимумом с 2014 года.

В обратном направлении время ожидания составляет порядка 14 дней при обычных 6 днях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Tribeca.

По данным Tribeca, задержки обусловлены, главным образом, введением Турцией новых правил прохода судов в сентябре прошлого года. Новые правила, в частности, требуют сопровождения буксира для большего количества типов судов, чем предыдущие.

Еще одним фактором, ограничивающим движение через Босфор и Дарданеллы, являются неблагоприятные погодные условия.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

Помимо нефти и нефтепродуктов, длинные очереди перед турецкими проливами отрицательно сказываются на торговле зерновыми, включая пшеницу.