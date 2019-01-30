Альфа-банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под 9,35%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Альфа-банк в среду закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года, ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых, сообщила кредитная организация.

Первоначальный ориентир доходности составлял 9,5%. Затем он был снижен до 9,35-9,4%, размещение прошло по нижней границе диапазона.

Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России, говорится в сообщении банка.

"Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте - в рублях - служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах", - подчеркнул главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Доля рублевых активов в балансе Альфа-банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком", - отметил Чухлов.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2018 года занял пятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".