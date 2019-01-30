Экономика

Альфа-банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под 9,35%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Альфа-банк в среду закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года, ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых, сообщила кредитная организация.

Первоначальный ориентир доходности составлял 9,5%. Затем он был снижен до 9,35-9,4%, размещение прошло по нижней границе диапазона.

Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России, говорится в сообщении банка.

"Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте - в рублях - служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах", - подчеркнул главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Доля рублевых активов в балансе Альфа-банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком", - отметил Чухлов.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2018 года занял пятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Альфа-банк
Экономика
Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
 Ритейлер "Вкусвилл" задумался об IPOРитейлер "Вкусвилл" задумался об IPO
По данным "Ъ", "Вкусвилл" может стать первым вышедшим на биржу продуктовым ритейлером с 2014 годаПодробнее
 "Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках
Малоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиковПодробнее
В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу
Ближайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце мартаПодробнее
 Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
Как пишет "Российская газета", финансисты пришли к выводу, что реальная заработная плата россиян в 2019 году увеличится на четыре процентаПодробнее
 Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic PipeВаршаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe
В Балтийском море трубопровод Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FTПодробнее
 Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торговИндекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов
На фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пунктаПодробнее
 Снятие санкций с "РусАла". ОбобщениеСнятие санкций с "РусАла". Обобщение
Олег Дерипаска остается под санкциями и теряет корпоративный и акционерный контроль в компанияхПодробнее
 США сняли санкции с "РусАла", En+ и ЕвросибэнергоСША сняли санкции с "РусАла", En+ и Евросибэнерго
Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКВ РоссииВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСКультураСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к мартуВ РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЭкономикаВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины

Суд решил рассматривать вопрос об аресте сенатора Арашукова в закрытом режиме

По словам адвокатов, ему уже "поступали угрозы с требованием признать себя виновным" Подробнее

Что произошло за день: среда, 30 января

Задержание плохо владеющего русским сенатора, обыски у мэра Риги и новые мошенничества с банковскими картами Подробнее

СКР попросил арестовать сенатора Арашукова из-за его возможности скрыться в ОАЭ

В 2018 году депутат гордумы Черкесска хотел проверить законность сенаторства Арашукова

Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобождены

Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобожденыОни уже вернулись на родину, их состояние оценивается как удовлетворительное Подробнее

Рубль ускорил рост к доллару и евро в среду вечером

Фотохроника 30 января

Фотохроника 30 января6 фото

Мосгорсуд отклонил кассацию журнала The New Times на штраф в 22 млн рублей

Еще один родственник сенатора Арашукова стал фигурантом уголовных дел

Суд продлил арест братьям Магомедовым до конца марта

Qiwi за 10 лет заблокировал у пользователей почти 900 млн рублей

СКР собрался задержать по делу Арашуковых четырех руководителей газовой отрасли СКФО

В их действиях усматривают признаки мошенничества и создания преступного сообщества Подробнее

Экс-мэру Смоленска не удалось обжаловать решение о его отставке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');