Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне общемирового ралли после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала сигнал о приостановке или даже завершении текущего цикла повышения процентных ставок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-1,5%, причем первый обновил исторический максимум, а второй превысил 1215 пунктов - максимум с апреля 2018 г.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2529,33 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1216,52 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар подешевел до 65,45 рубля (-0,06 рубля).

Выросли рублевые акции "Магнита" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +1,4% "префы"), ВТБ (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Распадской" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Башнефти" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), обновили максимумы акции "Норникеля" (+0,5%, до 13708 руб.).

Подешевели бумаги "РусАла" (-1%), "Транснефти" (-0,4%).

Зарубежные рынки

В США накануне индексы выросли до максимумов с начала декабря благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний, а также на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Значение Dow Jones превзошло отметку в 25 тысяч пунктов впервые за последний месяц.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, в то же время ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Публикация данных об изменении ВВП США в четвертом квартале, запланированная на среду, была перенесена на неопределенный срок из-за временной приостановки работы госучреждений страны (шатдаун).

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 213 тысяч после подъема на 263 тысячи в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных FactSet экономистов в 178 тысяч.

В четверг в Азии также преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, Китай - на 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду подтвердил сигналы о том, что Федрезерв, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. ФРС считает, что необходимость повышения процентных ставок снизилась, в том числе в связи с ослаблением рисков чрезмерно высокой инфляции, заявил глава ЦБ. В ближайшие месяцы инфляция в США, вероятно, замедлится в ответ на недавнее падение цен на энергоносители.

Нефть утром в четверг также дорожает, поскольку поступающие данные подтверждают решимость ОПЕК+ сократить производство топлива. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,98 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне), мартовская цена WTI - $54,55 за баррель (+0,6% и +1,7% в среду).