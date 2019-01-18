В отделениях "Почты России" в Мурманске приостановили продажу пива из-за реакции населения

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В отделениях "Почты России" в Мурманске приостановлена продажа пива. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Заполярья в пятницу.

"В связи с негативной реакцией общественности реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях непосредственно в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", - рассказала официальный представитель УФПС Олеся Голушкова.

Она отметила, что пиво было выставлено на витрины в четырех отделениях Мурманска. Всего продажа напитка велась в 40 отделениях Заполярья из 152 существующих. Таким образом, слабоалкогольная продукция в настоящее время еще продается в 36 почтовых отделениях.

Как сообщалось, в заполярных отделениях "Почты России" началась продажа пива. В региональном УФПС "Интерфаксу" пояснили, что таким образом планируется повысить их рентабельность.

Снимки пива в бутылках и банках разного объема на прилавке отделения "Почты России" в Мурманске опубликовали местные жители. Появление алкоголя в продаже в почтовых отделениях вызвало преимущественно негативную или саркастическую реакцию в социальных сетях.

Позднее губернатор Мурманской области Марина Ковтун озвучила альтернативное предложение - рассмотреть "Почте России" и Минздраву России возможность продажи лекарств в почтовых отделениях.

"Действительно, во многих населенных пунктах, особенно отдаленных в Мурманской области, не хватает аптек", - сказала Ковтун в своем видеообращении в одной из социальных сетей.