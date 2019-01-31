Экономика

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 февраля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 февраля, составляет 65,3577 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,13%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 февраля, составляет 75,2006 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,49%.

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Теги: ЦБ РФ
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