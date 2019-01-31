Международные резервы РФ с 18 по 25 января выросли на $200 млн

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 25 января составили $469,8 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 18 января международные резервы равнялись $469,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,2 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.