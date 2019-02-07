Международные резервы РФ с 25 января по 1 февраля выросли на $7,9 млрд

Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показаний Подробнее

В первоначальный список попали холодильники, стиральные машины, мониторы, а также детские коляски Подробнее

Президент США предложил критика этой организации на пост ее руководителя Подробнее

Google больше не показывает запрещенные в России страницы

5 февраля 01:40

Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя

Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломать Подробнее

4 февраля 22:20

Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату

В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублей Подробнее

1 февраля 13:30

Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции

ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины" Подробнее

1 февраля 10:52

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банк Подробнее

1 февраля 01:25

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена

Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровне Подробнее

31 января 08:25

ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard