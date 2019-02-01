ЦБ заявил об избыточном увеличении долгов россиян по необеспеченным кредитам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ считает избыточными темпы роста совокупной долговой нагрузки физлиц по необеспеченным кредитам, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Банк России рассматривает темпы роста совокупной задолженности как важную, но не исчерпывающую характеристику рынка кредитования физических лиц. Для комплексной оценки ситуации и выявления признаков перегрева/избыточных темпов роста Банк России учитывает также динамику средней задолженности и количество непогашенных кредитов у одного заемщика, уровень проникновения кредитования, а также размер новых выдач и показатель долговой нагрузки заемщиков. Дополнительной группой учитываемых факторов выступают также характеристики кредитного риска новых выдач и портфеля в целом", - сообщил регулятор.

"В этой связи наблюдаемые в настоящее время темпы роста совокупной долговой нагрузки физических лиц по необеспеченным кредитам (+22,7% на 01.01.2019), опережающие рост номинальных доходов населения (менее 5%) и заработных плат (менее 10%), оцениваются Банком России как избыточные", - заявили в ЦБ.

В ЦБ напомнили, что с 1 октября 2019 года банки будут обязаны при выдаче кредитов физическим лицам рассчитывать показатель долговой нагрузки, учитывающий обязательства заемщика по всем кредитам. Банк России будет устанавливать надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значений данного показателя.

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на рынке потребительского кредитования требует особого внимания. "Бурный рост банковского потребительского кредитования на фоне стагнации реальных доходов населения может создать угрозу для финансовой стабильности и небезопасен с точки зрения самих заемщиков", - сказала Набиуллина.

ЦБ применяет регулятивные меры, чтобы этот риск не реализовывался. В частности, с 1 апреля 2019 года регулятор в очередной раз повысит коэффициенты риска по потребительским ссудам.

Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества, указало в пятницу в своем отчете международное рейтинговое агентство Fitch. По мнению агентства, меры ЦБ РФ по увеличению коэффициентов риска пока не имели заметного эффекта.