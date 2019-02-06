Главные новости
В РоссииДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома"объявлены в розыск по делу АрашуковыхВ РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники
Экономика

РФПИ заявил о готовности купить до 30% Eurasia Drilling вместе с партнерами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в консорциуме с азиатскими и ближневосточными фондами планирующий покупку миноритарного пакета Eurasia Drilling (EDC), после отмены сделки с американской Schlumberger готов претендовать на пакет больше предполагавшихся изначально 16,1%, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы готовы остаться и на 16,1%, если компании интересно, и увеличить нашу долю до 30%, и мы готовы подать новое ходатайство", - сказал глава РФПИ.

"Мы готовы увеличить нашу долю в компании, в том числе, не только за счет наших эмиратских партнеров, но и за счет саудовских партнеров", - отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что РФПИ с партнерами по-прежнему заинтересованы в сделке, но исходят из того, что не претендуют на контрольную долю, а планируют купить "значимый миноритарный пакет".

Ранее РФПИ сообщал, что в состав консорциума, претендующего на миноритарный пакет EDC, входят Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corporation), Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества (China-Eurasian Economic Cooperation Fund, CEF), ближневосточные фонды, в том числе Mubadala из ОАЭ.

Как стало известно в понедельник, что Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в Eurasia Drilling Company.

ФАС рассматривала ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (49%) и от РФПИ в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%). Предполагалось, что сделка должна предусматривать передачу управления компанией российскому менеджменту и быструю продажу контрольного пакета российской стороне на случай введения новых санкций со стороны США.

В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить EDC, но ФАС затянула согласование сделки, и она сорвалась. О второй попытке купить акции EDC Schlumberger сообщила в июле 2017 года, оферта действовала до 1 сентября 2018 года. Игорь Артемьев сообщал, что ведомство предложило Schlumberger продлить оферту.

В середине января глава Schlumberger Паал Кибсгаард говорил, что компания в ближайшие недели сделает последнюю попытку получить разрешение российского регулятора на покупку доли в EDC.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных специализированных плавучих буровых установки, которые законтрактованы для бурения на Каспии. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Теги: Schlumberger, Eurasia Drilling, РФПИ

Новости по теме

Экономика
Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровМинфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаров
В первоначальный список попали холодильники, стиральные машины, мониторы, а также детские коляскиПодробнее
 Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показанийПодробнее
 Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя
Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломатьПодробнее
 Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату
В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублейПодробнее
Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
 Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля сниженаЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена
Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровнеПодробнее
 ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
 "Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Нового года по лунному календарю11 фото
05 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Фотохроника 4 февраля6 фото
04 февраля
Фотохроника 4 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома"объявлены в розыск по делу АрашуковыхВ РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техникиВ миреСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковВ миреВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млнВ миреТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД

В Брюсселе подписали протокол о вступлении Македонии в НАТО

Ростовские полицейские получили условные сроки за присвоение денег для информаторов

Защита напавшего на школу в Перми подростка не смогла обжаловать приговор

Особняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектуры

Это единственное строение, сохранившееся от некогда обширного владения промышленника и торговца Густава Келлера Подробнее

РФПИ заявил о готовности купить до 30% Eurasia Drilling вместе с партнерами

Движение "Талибан" попросило снять с него санкции для облегчения переговоров

Звенигород и Одинцовский район официально стали одним городским округом

Следствие заявило об отсутствии оснований выпускать Мамаева и Кокорина из СИЗО

Украина вышла из координационных органов СНГ

Украина вышла из координационных органов СНГКиев продолжит работать над расторжением договоров, заключенных в рамках содружества Подробнее

В России начнутся испытания "умных" мин, способных отличить солдат от гражданских

Следователи опросили дочь Башмета по делу о пожаре в центре Москвы

Ученикам ульяновской гимназии дали на обед вафли с червями

В Кремле заявили, что у России нет претензий к Януковичу

Врио главы Ростуризма назначат в ближайшие дни

В Госдуме предложили осветить пешеходные переходы за счет фондов автостраховщиков

Аноним "заминировал" ТЦ "Европейский" в Москве

Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске межконтинентальной ракеты "Ярс"

Сотрудников ГИБДД в Балашихе обвинили в незаконной выдаче водительских прав

Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов

Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентовКак пишет "Ъ", депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХ Подробнее

Депутат Заксобрания обвинил главу Петербурга в клевете и подал к нему иск на 1 рубль

Лауреата Нобелевской премии мира обвинили в сексуальных домогательствах

Заксобрание Петербурга вновь отказало в аккредитации корреспонденту "Эха Москвы"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');