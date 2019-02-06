РФПИ заявил о готовности купить до 30% Eurasia Drilling вместе с партнерами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в консорциуме с азиатскими и ближневосточными фондами планирующий покупку миноритарного пакета Eurasia Drilling (EDC), после отмены сделки с американской Schlumberger готов претендовать на пакет больше предполагавшихся изначально 16,1%, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы готовы остаться и на 16,1%, если компании интересно, и увеличить нашу долю до 30%, и мы готовы подать новое ходатайство", - сказал глава РФПИ.

"Мы готовы увеличить нашу долю в компании, в том числе, не только за счет наших эмиратских партнеров, но и за счет саудовских партнеров", - отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что РФПИ с партнерами по-прежнему заинтересованы в сделке, но исходят из того, что не претендуют на контрольную долю, а планируют купить "значимый миноритарный пакет".

Ранее РФПИ сообщал, что в состав консорциума, претендующего на миноритарный пакет EDC, входят Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corporation), Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества (China-Eurasian Economic Cooperation Fund, CEF), ближневосточные фонды, в том числе Mubadala из ОАЭ.

Как стало известно в понедельник, что Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в Eurasia Drilling Company.

ФАС рассматривала ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (49%) и от РФПИ в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%). Предполагалось, что сделка должна предусматривать передачу управления компанией российскому менеджменту и быструю продажу контрольного пакета российской стороне на случай введения новых санкций со стороны США.

В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить EDC, но ФАС затянула согласование сделки, и она сорвалась. О второй попытке купить акции EDC Schlumberger сообщила в июле 2017 года, оферта действовала до 1 сентября 2018 года. Игорь Артемьев сообщал, что ведомство предложило Schlumberger продлить оферту.

В середине января глава Schlumberger Паал Кибсгаард говорил, что компания в ближайшие недели сделает последнюю попытку получить разрешение российского регулятора на покупку доли в EDC.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных специализированных плавучих буровых установки, которые законтрактованы для бурения на Каспии. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.