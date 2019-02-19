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Производители мебели попросили у правительства новых преференций

Есть обновление от 07:53

Они утверждают, что импорт мебели в Россию не упал после ограничений 2017 года

Производители мебели попросили у правительства новых преференций
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александр Шестаков обратился с письмом к вице-премьеру Алексею Гордееву, где попросил ввести новые ограничения на закупки иностранной мебели, сообщил во вторник "Коммерсант".

Благодаря мораторию на закупки мебели иностранных производителей участники АМДПР смогли увеличить поставки по госконтрактам на 15%. Тем не менее, импорт иностранной мебели не сократился, поскольку естественные монополии, унитарные предприятия и компании с преобладанием государственной доли акций не подпадают под действие моратория.

АМДПР попросила расширить ограничения на эти категории закупщиков, а также продлить срок их действия до 1 декабря 2021 года. В случае успеха российские участники рынка надеются увеличить доходы на 100 миллиардов рублей.

1 декабря закончится двухгодичный мораторий на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд. Исключение составляет мебель производства стран ЕАЭС.

Теги: АМДПР

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