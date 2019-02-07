Экономика

Еврокомиссия резко ухудшила прогнозы по ВВП и инфляции для еврозоны на 2019 год

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая.

Прогноз на 2020 год был ухудшен до 1,6% с 1,7%.

Помимо этого, ЕК теперь ожидает роста потребительских цен в странах валютного блока в текущем году на 1,4%, а не на 1,8%, как предполагалось прошлой сенью. Целевой показатель инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) находится на уровне "немного ниже 2%".

В 2018 году, по оценкам ЕК, экономика еврозоны выросла на 1,9% после повышения на 2,4% годом ранее.

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Без учета Великобритании, которая планирует покинуть Евросоюз в марте, рост экономики 27 оставшихся стран ЕС в 2019 году замедлится до 1,5% в текущем году после ожидаемого подъема на 2,1% в прошлом, и несколько восстановится в 2020 году, до 1,8%, прогнозируют эксперты ЕК.

Наиболее резко был ухудшен прогноз для ВВП Италии - до всего 0,2% в 2019 году против ожидавшихся ранее 1,2%. Если прогноз оправдается, темпы роста итальянской экономики станут минимальными за пять лет.

Прогноз роста ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, также был ухудшен. Как ожидается, темпы роста снизятся до 1,1% в этом году после подъема на 1,5% в прошлом, хотя ранее прогноз предусматривал ускорение до 1,8%.

Одновременно ЕК ухудшила прогнозы для Франции, Испании и Нидерландов.

Тем временем в Греции Еврокомиссия теперь ожидает подъема на 2,5% вместо осенних 2,3% в этом году.

В докладе ЕК отмечается сохранение высокого уровня неопределенности с преобладанием понижательных рисков. Торговые конфликты несколько успокоились, однако все еще негативно влияют на настроения инвесторов. Также сохраняется вероятность, что темпы роста китайской экономики падают более резко, чем ожидалось ранее.

Для Евросоюза главным источником неопределенности остается Brexit.

К другим негативным факторам для мировой экономики авторы доклада ЕК относят слабость мирового автомобильного рынка, а также социальную напряженность и бюджетную политику в ряде отдельных стран.

Среди позитивных моментов Еврокомиссия выделяет улучшения на рынке труда, стимулирующую денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ) и низкую инфляцию.

Теги: ЕС

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