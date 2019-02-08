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Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Есть обновление от 10:21

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро плавно подрастают на Московской бирже в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,01-66,15 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,0975 руб. (+19 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,94 руб. (+16 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 17,7 копейки к уровню закрытия четверга, составив 70,077 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,76 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 2,56 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов связано, прежде всего, с негативной динамикой мировых цен на нефть, которые завершают неделю максимальным падением с начала года на опасениях по поводу роста мировой экономики и неопределенности с торговыми переговорами между США и Китаем.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,62% - до $61,25 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на 1,69% и составляла на закрытие $61,63 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,65% - до $52,30 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на 2,54%, до $52,64 за баррель.

Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встречаТрампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Европейская комиссия (ЕК) в четверг ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%.

Помимо этого, Банк Англии объявил об усилении рисков и ущерба для британской экономики, связанных с выходом страны из Евросоюза (Brexit). В результате прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год ухудшен с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост экономики в этом году может стать минимальным с 2009 года, когда в стране наблюдалась рецессия. В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%, говорится в сообщении британского ЦБ.

Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

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