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Экономика

Рынок акций РФ на старте торгов упал на 0,4-0,5% по индексам МосБиржи и РТС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим снижением цен blue chips на фоне проседающих мировых площадок из-за опасений по поводу торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,4-0,5%, пробив рубежи 2500 и 1200 пунктов соответственно.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2499,52 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1194,25 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 66,08 рублей (+0,17 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Башнефти" (-0,8%), "Мобильных телесистем" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,8% "префы"), "Роснефти" (-0,6%), "Распадской" (-0,5%).

Выросли бумаги "РусАла" (+5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%).

Зарубежные рынки

В США накануне снизились из-за новой волны обеспокоенности относительно торговых переговоров между США и КНР, а также ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики, сообщает MarketWatch. Кроме того, ряд крупных компаний опубликовали разочаровавшую инвесторов квартальную отчетность или дали слабые прогнозы.

Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

Европейская комиссия (ЕК) в четверг ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Прогноз на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%.

Помимо этого, Банк Англии объявил об усилении рисков и ущерба для британской экономики, связанных с выходом страны из Евросоюза (Brexit). В результате прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год ухудшен с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост экономики в этом году может стать минимальным с 2009 года, когда в стране наблюдалась рецессия. В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%, говорится в сообщении британского ЦБ.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл днем ранее дал позитивную оценку ситуации в американской экономике в ходе встречи с учителями в штаб-квартире ЦБ в Вашингтоне. "Экономика США сейчас находится в хорошем состоянии, - сказал он. - В настоящее время безработица низкая, инфляция близка к 2%, и это хорошая ситуация".

Тем временем бывший председатель ФРС Джанет Йеллен в интервью CNBC допустила, что следующим действием может стать снижение процентной ставки, если замедление темпов роста мировой экономики начнет сказываться на США.

В пятницу в Азии также преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 2%, Китай не работает), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на опасениях по поводу прогресса в переговорах США и Китая по торговым вопросам.

Биржи материкового Китая в пятницу остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги на них возобновятся лишь на следующей неделе.

На следующей неделе переговоры США-КНР продолжатся в Пекине, куда отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Нефть утром в пятницу также дешевеет и завершает неделю максимальным падением с начала года на опасениях по поводу роста мировой экономики; уровень цен Brent на $1,1 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,21 за баррель (-0,7% и -1,7% накануне), мартовская цена WTI - $52,27 за баррель (-0,7% и -2,5% в четверг).

С начала недели стоимость Brent упала на 2,5%, WTI - на 5,5%.

Теги: рынок акций

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