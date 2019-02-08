Следующий раунд переговоров по торговле между США и КНР пройдет 14-15 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Представители США 14-15 февраля отправятся в Пекин для участия в третьем раунде американо-китайских переговоров в целях деэскалации торговой войны между КНР и США, сообщили в пятницу в Белом доме.

Американскую делегацию возглавят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, отмечают в администрации президента.

Участники переговоров рассчитывают прийти к торговому соглашению до 1 марта, когда США планируют ввести новые импортные пошлины, которые затронут импорт товаров из КНР на $200 млрд.

При этом президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта.