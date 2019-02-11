Правительство запланировало снижение средней ставки по ипотеке в 2019 году до 8,9%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту в России, заложенный нацпроектом "Жилье и городская среда", может составить в 2019 году 8,9%, говорится в материалах, размещенных на сайте правительства.

Как отмечается, к 2021 году среднюю ипотечную ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%.

Согласно документу, объем предоставляемых ипотечных кредитов планируется увеличить к 2024 году вдвое - с 1,10 млн сделок (в настоящее время) до 2,26 млн.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что задачи по ставке ипотеки, заложенные в нацпроект "Жилье и городская среда", будут скорректированы в связи с изменением ключевой ставки.

"Мы уже можем сказать, что стартовые показатели нашего национального проекта не совпадают, потому что процент ипотеки, на который мы должны были выйти к 1 января 2019 года, и то, что мы имеем сейчас, уже не совпадает в связи с тем, что ключевая ставка изменилась. Эти количественные показатели требуют изменения", - сказал Якушев.

Как сообщалось, нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан на шесть лет. Он включает в себя мероприятия по развитию жилищного строительства, ипотеки, созданию комфортной городской среды и расселению аварийного фонда.