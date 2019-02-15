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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-1%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips после двухдневного отката на фоне угрозы введения Западом новых антироссийских санкций, отскоку способствует выросшая до максимумов с ноября нефть; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-1%, при этом падают в цене бумаги "РусАла" на фоне изменений в совете директоров.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2471,38 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1168,28 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 66,62 рубля (-0,03 рубля).

Выросли акции ПАО "Полюс" (+1,4%), "Роснефти" (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "Магнита" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "Распадской" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%).

Подешевели акции "РусАла" (-4,2%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,2%).

В новый совет директоров "РусАла", сформированный в рамках реализации плана по снятию санкций, вошли пять независимых директоров, в том числе ранее назначенные по согласованию OFAC в совет En+ (ENPL) Крис Бернем и Ник Йордан, а также экс-первый зампред Сбербанка (SBER) Максим Полетаев, сообщила компания. Кроме них, совет директоров "РусАла" с 14 февраля пополнили независимые директора американцы Рэндольф Рейнольдс и Кевин Паркер.

В США накануне индексы снизились из-за слабых данных о розничных продажах, откат сдерживали ожидания новостей о торговых переговорах США и Китая. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары на 60 дней, чтобы согласовать новую сделку.

Розничные продажи в США в декабре упали максимальными темпами за девять лет - на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение розничных продаж в декабре на 0,2%.

В пятницу в Азии также преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, Китайский Shanghai Composite - на 1,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на фоне слабых подвижек в ходе торговых переговоров между США и Китаем.

США и Китай слабо продвинулись вперед в ходе переговоров, проходящих в Пекине, сообщают СМИ со ссылкой на источники. По их словам, сторонам придется проделать значительную работу, прежде чем президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся для подписания торгового соглашения.

В ходе закрытых сессий представители Вашингтона и Пекина не смогли сблизить позиции по вопросу структурных реформ китайской экономики, на которых настаивают США. При этом, по словам источников, как Китай, так и Штаты хотели бы избежать повышения пошлин на товары китайского экспорта с 1 марта.

Между тем, в пятницу выросла нефть на надеждах, что рынку удастся избежать перепроизводства сырья, цена Brent на азиатской сессии превышала $65 за баррель впервые с ноября, а в настоящий момент находится почти на $1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $64,84 за баррель (+0,4% и +1,5% накануне), мартовская цена WTI - $54,96 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Рынок пытается проанализировать последствия различных сценариев дальнейшего развития американо-китайских торговых отношений. Переговоры в Пекине проходят не так гладко, как хотелось бы, но в пятницу американской делегации предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

С начала недели WTI и Brent подорожали на 3-5%.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу неоднозначный: рынки Азии снижаются, сырьевые валюты слабеют, но нефть торгуется на максимумах текущего года. Тема американских ограничений для РФ продолжит влиять на настроения отечественных инвесторов, однако после двух дней распродаж можно ожидать определенной стабилизации рынка. К тому же накануне поддержка на уровне 2450 пунктов по индексу МосБиржи смогла устоять. Соответственно, попытка пройти этот уровень может быть вновь предпринята, но сдерживать "медведей" будет наличие существенного числа покупателей на рынке.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, данные технического анализа говорят о возможности углубления коррекции вниз по индексу РТС. В то время как первая (эмоциональная) реакция рынка на усиление санкционных рисков может сойти на нет, список факторов давления на рынок в последние дни пополнили опасения, связанные с состоянием глобальной экономики - в США и Германии вышла неожиданно слабая статистика (по розничной торговле в США и динамике ВВП Германии), в Китае наметилось замедление роста цен производителей, что многие связывают со слабым спросом. Кроме того, пока отсутствует прогресс в переговорах между США и КНР по вопросам торговли.

Вместе с тем, на нефтяном рынке складывается благоприятная для российских акций динамика цен, но этот фактор может быть проигнорирован из-за рисков, связанных с возможными санкциями.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, глобальные рынки вновь ощущают на себе недостаток краткосрочных драйверов для продолжения роста.

Американский Сенат утвердил законопроект о финансировании работы правительства, теперь проект должна принять нижняя палата Конгресса, после чего он будет передан на подпись президенту (пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пообещала, что Трамп подпишет законопроект). Однако источники Bloomberg сообщают, что поскольку законопроект предусматривает выделение лишь $1,375 млрд на строительство стены, высока вероятность того, что Трампу придется также задействовать и механизм чрезвычайного положения.

Одной из ключевых тем сегодняшнего дня могут стать продолжающиеся торговые переговоры в Пекине. Любая конкретная информация о сближении сторон в вопросах защиты интеллектуальной собственности может способствовать улучшению риск-аппетита, однако до текущего момента большинство раундов переговоров ограничивались лишь общей позитивной оценкой сторон без обнародования деталей.

Что касается российского рынка, то накануне вечером в СМИ появилась информация, согласно которой обновленная версия законопроекта, анонсированного ранее сенаторами Менендесем и Грэм, смягчает потенциальные санкции против банков (если августовский вариант не ставил необходимые условия для введения санкций против госбанков РФ, то новая версия документа предполагает введение санкций в отношении только тех банков, которые "предоставляли финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны"). На фоне этих новостей российский рубль уже успел отыграть часть понесенных в последние два дня потерь, и российский фондовый рынок может попытаться сделать то же самое. Цели по отскоку по индексу МосБиржи - диапазон 2480-2500 пунктов, считает аналитик.

Теги: рынок акций

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