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ЦБ РФ в 2018 году "дедолларизировал" кредитные отношения с нерезидентами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ во втором квартале 2018 года обнулил объем долговых требований к нерезидентам и долговых обязательств перед нерезидентами, номинированных в долларах США, нулевыми они оставались и к началу четвертого квартала, следует из материалов на сайте Банка России.

Эти показатели не включают резервные активы, валютная структура которых, как сообщалось ранее, во втором квартале прошлого года изменилась - объем активов, номинированных в долларах США, сократился вдвое - до $100 млрд.

Изменениям в валютной структуре активов предшествовало введение в апреле антироссийских санкций со стороны США.

Политические риски выросли, когда в августе стало известно о подготовленном группой американских сенаторов законопроекте, который предусматривает запрет на операции и замораживание активов в США российских госбанков, а также введение запрета на операции с новым российским госдолгом.

По данным Минфина США, Россия сократила инвестиции в его казначейские обязательства (US Treasuries) с $96,1 млрд на начало апреля до $48,7 млрд на начало мая и до $14,9 млрд на начало июня. К началу декабря эти инвестиции снизились до $12,8 млрд.

ЦБ эти изменения комментировал сдержанно, отмечая лишь, что при управлении золотовалютными резервами проводит политику их диверсификации, учитывая все риски, в том числе экономические и геополитические.

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в августе заявил: "Мы должны строить свою политику с учетом тех возможных рисков, которые вытекают из действий наших американских партнеров. Это уже происходит, мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы".

По его словам, Россия стремится наладить расчеты в национальной валюте, а также в евро и китайских юанях, чтобы снизить зависимость от американского доллара.

"Во всяком случае, это те валюты, которые безопасны, которые не проходят через американские банки и которые не попадают под контроль американского казначейства. По сути, мы ограничиваем расчеты, сделки в американской валюте. И, по сути, доллар, который считался мировой валютой, его устойчивость подрывается, потому что действия американских властей, которые говорят: "сегодня мы введем одни ограничения, завтра другие", подводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов", - сказал первый вице-премьер.

"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику и американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и других валютах, в том числе в европейской валюте, и, по сути, ограничения эти выйдут боком для тех же американцев, потому что любые ограничения (...) в конечном счете сокращают и возможности той страны, которая вводит ограничения", - отметил он.

Спустя два месяца, в октябре, ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин: "Мы точно будем в этом направлении (снижения зависимости от доллара - ИФ) двигаться, не потому что мы хотим доллар подорвать, а потому что мы хотим обеспечить свою безопасность, потому что нам постоянно санкции какие-то вводят и просто не дают нам возможности работать в долларах".

По словам Путина, США, активно задействуя санкционный инструментарий в международной политике, "подрывают доверие к доллару как к универсальному платежному инструменту, как единственной мировой резервной валюте".

Теги: ЦБ РФ

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