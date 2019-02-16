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Россия в декабре увеличила объем вложений в US Treasuries

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия в декабре 2018 года возобновила сдержанное увеличение вложений в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) после резкого снижения месяцем ранее, нарастив их на $402 млн по сравнению с ноябрем.

Как показывают данные Минфина США, на конец декабря России принадлежали US Treasuries на общую сумму $13,216 млрд против $12,814 млрд месяцем ранее. В ноябре инвестиции сократились более чем на $1,8 млрд.

При этом увеличение, по всей видимости, происходит за счет вложений в долгосрочные бумаги.

В декабре в долгосрочные UST было инвестировано $5,105 млрд российских средств против $3,751 млрд в ноябре, вложения в краткосрочные бумаги сократились с $9,063 млрд до $8,111 млрд.

Для сравнения: в апреле, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Между тем Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в декабре повысил вложения после шести месяцев снижения подряд - на $2,1 млрд, до $1 трлн 123,5 млрд. На втором месте Япония, которая также увеличила инвестиции в гособлигации США - на $5,7 млрд, до $1 трлн 42,3 млрд.

Третью строчку на конец декабря занимала Бразилия ($303,1 млрд), четвертую - Ирландия ($280 млрд), пятую - Великобритания ($272,9 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг, Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в декабре поднялся более чем на $60 млрд, до $6 трлн 265,2 млрд. Из этой суммы почти $3,95 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Теги: Россия, US Treasuries

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