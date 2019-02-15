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Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евро из-за снижения санкционного давления

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Доллар слегка подрастает, а евро немного снижается на Московской бирже в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и снижения негативного давления санкционных рисков.

Курс доллара США в 15:00 по московскому времени составил 66,745 руб./$1, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,2225 руб., снизившись на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 3 копейки - до 70,56 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16-18 февраля на 16,15 копейки, до 66,7044 руб., и повысил курс евро на 20,21 копейки, до 75,2492 руб..

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", наблюдаемая в пятницу днем стабилизация курса рубля по отношению к доллару и евро связана как с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, так и с некоторым локальным снижением давления санкционных новостей, которые выходили в течение предыдущих двух дней.

Нефть эталонных марок дорожает на торгах в пятницу и завершает неделю в плюсе, поскольку сокращения добычи странами ОПЕК+ сгладили негативное впечатление от ослабления роста мировой экономики. Brent в ходе торгов обновила максимум с ноября. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 увеличилась на 0,25% - до $64,73 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт впервые с ноября поднимался выше $65 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,16% - до $54,88 за баррель.

США и Китай не достигли нового соглашения о торговле по итогам переговоров в Пекине, но зафиксировали определенный прогресс и решили продолжить обсуждение спорных моментов на следующей неделе в Вашингтоне. По данным The Wall Street Journal, стороны собираются подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "к середине дня в пятницу рубль оставался в небольшом минусе по отношению к доллару, хотя заметно отступил от минимумов предыдущего дня, когда "проваливался" до 67,16 руб.. После вчерашних панических распродаж рубля инвесторы на какое-то время успокоились, и продолжающийся рост цен на нефть, который оставался незамеченным в условиях усиления санкционной риторики, позволил рублю вернуться в диапазон 66,5-67,0 руб.. Кроме того, в пятницу стартовал очередной период обязательных платежей в бюджет, и участники рынка могли воспользоваться привлекательными уровнями для конвертации валюты в рублевые средства. Вкупе с оттоком средств на уплату страховых взносов определенную поддержку рублю могло оказать и дополнительное абсорбирование рублевой ликвидности Банком России через депозитные операции "тонкой настройки".

"Не исключено, что в течение дня рубль попытается немного подрасти, если с геополитического фронта не придут дополнительные негативные новости. Однако общая ситуация на площадках развивающихся рынков будет сохраняться тревожной из-за ожиданий итогов торговых переговоров в Пекине. Даже если геополитический фон на какое-то время успокоится, отсутствие прогресса в американо-китайских торговых переговорах создаст препятствие на пути возвращения рублем позиций, утерянных за последние дни", - считает Кравченко.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, "российская валюта частично восстанавливает позиции после похода к отметкам 67 руб.в паре с долларом и 75,7 руб.в паре с евро. Поводом для частичного восстановления рубля стали сообщения о том, что из нового санкционного законопроекта исключен список госбанков, как потенциальных объектов новых санкций. Новая редакция предполагает применение санкций в отношении финансовых институтов, оказывавших поддержку вмешательству в демократические процессы за рубежом. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от интенсивности обсуждения санкций. Если новости по теме будут появляться регулярно, рублю может быть сложно быстро вернуться в диапазон 65-66 руб.".

"Цена нефти Brent сегодня продолжила вчерашний рост, в моменте преодолев уровень $65 за баррель, но затем уйдя чуть ниже этой отметки. Котировкам, в числе прочего, оказали поддержку сообщения о приостановке добычи на одном из крупнейших месторождений в Саудовской Аравии из-за аварии. На месторождении производится порядка 1,2-1,5 млн баррелей в сутки нефти, поэтому даже краткосрочные перебои в поставках могут вызвать дефицит этого вида сырья в некоторых регионах. Кроме того, цены на нефть получили стимул к росту на фоне заявлений министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия намерена ускорить процесс снижения производства в рамках сделки ОПЕК и не-ОПЕК", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Они также отмечают, что "сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрит суверенный кредитный рейтинг России. Устойчивые экономические показатели российской экономики указывают на вероятность повышения рейтинга с "BBB-" на ступень вверх - до "BBB". При этом министр финансов РФ Антон Силуанов не ждет улучшения рейтинга, однако считает, что есть все основания для того, чтобы оставить его "стабильным". Важным будет комментарий к решению о рейтинге, особенно в свете усилившейся санкционной угрозы. На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's неожиданно повысило рейтинг России до инвестиционного уровня - с "Ba1" до "Baa3" со "стабильным" прогнозом. При этом эксперты Moody's оценили вероятность введения новых санкций со стороны США как высокую, однако заявили, что российская экономика достаточно устойчива к такому сценарию".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в пятницу немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 8 базисных пунктов (б.п.) по отношению к четвергу, составив 15 февраля 7,82% годовых, а на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,87% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по отношению к 14 февраля, составив 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых, соответственно.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 15 февраля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 5 дней, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и общем спросе 621,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,71% годовых.

Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль
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