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Экономика

Нефть Brent подешевела до $66,33 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду, Brent сдержанно дешевеет, но остается у самых высоких отметок с ноября прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 по московскому времени снизилась на $0,12 (0,18%), до $66,33 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,05 (0,11%) - до $56,15 за баррель. Торги мартовским фьючерсом завершатся в среду.

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК.

Во вторник контракты на Brent снизились в цене на $0,05 (0,08%) - до $66,45 за баррель, а котировка WTI, напротив, увеличилась на $0,50 (0,90%), до $56,09 за баррель.

В феврале экспорт нефти ОПЕК, вероятно, снизится до минимального уровня с 2015 года, пишет Financial Times. Сокращение добычи в Саудовской Аравии в сочетании с санкциями США против Венесуэлы и Ирана привело к падению экспорта нефтяного картеля в первой половине февраля до 23,5 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов.

Во второй половине февраля возможно небольшое увеличение поставок.

Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в феврале до минимума с августа 2017 года - 6,9 млн б/с. Венесуэла поставляла на мировой рынок в среднем 1,1 млн б/с по сравнению с 1,5 млн б/с в ноябре. Средний уровень иранского экспорта упал до 1,2 млн б/с в феврале с 2,5 млн б/с годом ранее.

"На протяжении последних трех месяцев мы наблюдали существенное сокращение экспорта ОПЕК. Есть сильная вероятность, что эта ситуация сохранится в ближайшие месяцы", - заявил глава отдела рыночного анализа Kpler Алекс Бут.

В среду рынок ждет данных Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США, официальные данные американского Минэнерго также будут обнародованы на день позже - в четверг - из-за государственного праздника в понедельник.

По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,5 млрд баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов снизились.

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