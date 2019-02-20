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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,5-0,8%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и высокой нефти в ожидании успешного завершения торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%, при этом локомотивом выступают акции Сбербанка.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2469,77 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1183,08 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар подрос до 65,88 рубля (+0,12 рубля).

Повысился рублевый курс акций Сбербанка (+1% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Башнефти" (+0,7%, "Мосбиржи" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Подешевели бумаги "РусАла" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

Зарубежные рынки

В США во вторник индексы выросли после волатильной сессии, что было вызвано новыми слабыми прогнозами для мировой торговли и экономического роста. Ближе к концу сессии рост поддержали ожидания, что очередной раунд переговоров США и Китая будет более плодотворным.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет. ВТО предупредила, что может ухудшить прогноз роста мировой торговли на 2019 год в целом.

Автопроизводители были встревожены сообщениями о том, что США могут ускорить процесс ввода новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов и что Евросоюз намеревается незамедлительно ввести ответные меры, если Вашингтон решится на такие пошлины.

Участники рынка ждут публикации протокола январского заседания ФРС в среду, а также выступлений руководителей ряда центральных банков развитых стран, включая ЕЦБ, Банк Канады и Резервный банк Австралии. Предполагается, что многие из них дадут сигналы о смягчении денежно-кредитной политики в той или иной форме на фоне усиливающихся рисков.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%) на сигналах, что президент США Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Китай локально проседал из-за сообщений в СМИ о том, что в качестве одной из уступок на переговорах Вашингтон требует от Пекина гарантий стабильности юаня.

Нефть в среду консолидируется, уровень цен Brent на $0,3 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,34 за баррель (-0,2% и -0,1% во вторник), апрельская цена WTI - $56,52 за баррель (+0,1% и +0,9% накануне).

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК.

Теги: рынок акций

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