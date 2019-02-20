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Экономика

Рост ВВП РФ в январе замедлился до 0,7%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Замедление темпов роста ВВП РФ в январе по сравнению с декабрем с 2,3% до 0,7% год к году было ожидаемым - более того, Минэкономразвития прогнозировало более сильное торможение. Пока экономика, как и потребительские цены, менее болезненно реагирует на вызовы 2019 года по сравнению с ожиданиями, хотя отдельные отрасли демонстрируют достаточно глубокий спад, следует из традиционного доклада Минэкономразвития.

"Замедление экономического роста объясняется переходом темпов роста обрабатывающей промышленности в отрицательную область, снижением темпов роста объема строительных работ и грузооборота транспорта, а также, по оценке, отрицательными темпами роста в секторе оптовой и розничной торговли. В частности, рост оборота розничной торговли замедлился до 1,6% г/г с 2,3% г/г в декабре, в том числе под влиянием увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% с 1 января", - говорится в докладе министерства "Картина экономики". Значимый положительный вклад в темпы роста ВВП, как и во второй половине прошлого года, внесла добывающая промышленность, отмечается в докладе.

Замедление темпов роста ВВП в начале текущего года Минэкономразвития прогнозировало, говорится в документе. "В то же время текущая динамика складывается несколько лучше ожиданий (так же, как и динамика инфляции, ускорение которой в январе-феврале текущего года оказалось меньшим по масштабу по сравнению с ожидаемым)", - отмечает ведомство.

На обработку, которая в январе снизилась на 1%, повлияли показатели машиностроительной отрасли (-17,6% г/г в январе), динамика которой характеризуется существенной волатильностью, сказано в докладе.

"При этом в отличие от предыдущих эпизодов отрицательной динамики, сокращение выпуска в январе наблюдалось по широкому кругу отраслей машиностроения, а не только в наиболее волатильных видах деятельности (таких, как производство летательных аппаратов). В частности, производство автотранспортных средств в январе сократилось на 3,4% г/г после более чем двух лет уверенного роста", - констатирует Минэкономразвития.

Вместе с тем, в других отраслях обрабатывающей промышленности в первый месяц года сохранялась позитивная динамика. Устойчивый рост выпуска по-прежнему демонстрировали пищевая промышленность, деревообрабатывающая отрасль, химический комплекс, производство прочей неметаллической минеральной продукции (преимущественно стройматериалов), говорится в докладе.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что в плане экономического роста первое полугодие будет слабым, но во втором полугодии рост может ускориться до около 2%. В целом на 2019 год министерство сохраняет прогноз роста ВВП на 1,3%.

Теги: Минэкономразвития
Экономика
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