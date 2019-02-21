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Рубль слегка снизился к доллару и вырос к евро вслед за динамикой валют на Forex

Есть обновление от 10:30

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США немного повышается, евро снижается на Московской бирже в четверг утром; рубль лишь немного меняется к бивалютной корзине, отыгрывая разнонаправленную динамику в парах с основными валютами на мировом рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,62-65,74 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,65 руб. (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,36 руб. (-11 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 4,1 копейки к уровню закрытия среды, до 69,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,93 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 32,66 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар укрепляется на Forex, участники рынка анализируют протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Руководители Федрезерва рассчитывают завершить сокращение активов на балансе ЦБ уже в этом году, но не исключают, что цикл повышения процентных ставок может быть продолжен, свидетельствует протокол.

Вместе с тем рынок позитивно оценил информацию, что переговорщики США и Китая в Вашингтоне работают над несколькими протоколами о намерениях, которые лягут в основу масштабного торгового соглашения. По данным Bloomberg, протоколы о намерениях США и Китая охватывают такие области, как сельское хозяйство, нетарифные барьеры, услуги, передача технологий и интеллектуальная собственность. Механизм применения остается неясным, но, скорее всего, он будет включать угрозу восстановления пошлин в случае невыполнения договоренностей.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о меньшем, чем ожидалось, приросте товарных запасов топлива в США. По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились на 1,3 млн баррелей, но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тысяч баррелей.

Накануне WTI выросла шестую сессию подряд, североамериканская нефть достигла максимального уровня цены с ноября. Brent держится у этих максимумов уже не первую сессию. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличилась на 0,13% - до $67,17 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,37%, до $57,37 за баррель.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в четверг в 19:00 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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