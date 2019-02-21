Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен большинства blue chips на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании завершения торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах "плюс-минус" 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2490,25 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1194,04 пункта (-0,03%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже демонстрируют на открытии смешанную динамику в пределах 0,7%.

В частности, вырос курс акций "Газпром нефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Мобильных ТелеСистем" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Распадской" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,05%).

Вместе с тем дешевеют бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "РусАла" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,01%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие яро выраженной динамики российских акций в начале торгов 21 февраля связано прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала.

Зарубежные рынки

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду: рынок пошел вниз после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), однако спад оказался краткосрочным. Документ, обнародованный в 22:00 по московскому времени, показал, что руководители Федрезерва в конце января расходились во мнениях относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. Некоторые из них придерживались мнения о том, что Центробанку в будущем стоит поднимать ставку лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями. В то же время все участники заседания сошлись во мнении о необходимости остановки программы сокращения объема активов на балансе ФРС позднее в этом году.

Трейдеры также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая. Во вторник президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с КНР и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными. Встречи представителей двух стран продолжатся в Вашингтоне на этой неделе.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг на сообщениях о том, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями потенциального торгового соглашения, но активность покупателей явно снизилась. При этом китайские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале торгов заметный рост, постепенно стали переходить в "красную зону". По данным Reuters, китайская и американская делегации в Вашингтоне на этой неделе прорабатывают формулировки шести соглашений общего характера по наиболее спорным вопросам двусторонних отношений, включая подход Китая к структурным реформам. Кроме того, обсуждается список краткосрочных мер из 10 пунктов, включая закупки сырья и других товаров.

В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о меньшем, чем ожидалось, приросте товарных запасов топлива в США. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,13% - до $67,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии Brent выросла на 1%. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,37%, до $57,37 за баррель. В среду апрельская WTI поднялась на 1,3%.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились 1,3 млн баррелей, но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в четверг в 19:00 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.