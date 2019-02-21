Международные резервы РФ с 8 по 15 февраля сократились на $400 млн

Помимо мощного Mi9, китайская компания показала также его "облегченную" версию Mi9 SE Подробнее

Также компания показала "юбилейные" флагманы S10 и S10 Plus Подробнее

Вена останется при своем решении несмотря на недовольство Вашингтона, заявил австрийский канцлер Подробнее

Татьяне Бакальчук принадлежит интернет-магазин Wildberries, стоимость которого оценивается в $1,2 млрд Подробнее

Forbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардера

20 февраля 14:21

Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в год

Доиндексация пенсий в 2019 году обойдется в 15-20 млрд рублей Подробнее

20 февраля 13:16

Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"

Глава государства попросил не искать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей Подробнее

20 февраля 10:40

Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России

По данным ВЦИОМ, с 1991 года доля предпринимателей выросла в пять раз до 10% Подробнее

19 февраля 20:02

Реальные доходы россиян в январе упали на 1,3%

Снижение идет шестой год подряд Подробнее

19 февраля 13:11

Цены на бензин на российских АЗС впервые за полгода пошли вниз

На прошлой неделе бензин подешевел на 10-20 копеек в Центральном округе, на Северном Кавказе и на юге страны Подробнее

19 февраля 12:41

Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций США