Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 24 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 24 апреля, составляет 63,7906 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,01%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 24 апреля, составляет 71,7453 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,03%.