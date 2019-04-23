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Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 24 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 24 апреля, составляет 63,7906 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,01%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 24 апреля, составляет 71,7453 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,03%.

ЦБ РФ

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