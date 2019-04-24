Банк "Траст" в марте привлек от ЦБ РФ еще 336 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Траст", на базе которого создается фонд непрофильных активов, в марте привлек от ЦБ РФ дополнительно 336,2 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации, размещенной на сайте регулятора.

В результате этого долг "Траста" по операциям с Банком России в марте вырос до 1 трлн 759,7 млрд рублей с 1 трлн 423,4 млрд рублей на 1 марта 2019 года.

Комментарии банка и регулятора "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Банк "Траст" в конце марта заявил о том, что начал гасить долг перед ЦБ. Тогда банк сообщил о возврате регулятору 37,3 млрд рублей.

ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов, на баланс которого передаются непрофильные активы банка "Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. Активы банка "Траст" в марте 2019 года достигли 2 трлн рублей.