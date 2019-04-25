Для совместной работы ЕврАзЭС и "Одного пояса – одного пути" сформируют комиссию

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия и правительство Китая создадут совместную комиссию, которая займется рассмотрением инициатив по сопряжению ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", сообщил президент РФ Владимир Путин.

В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао", опубликованном на официальном сайте Кремля в преддверии рабочего визита в Китай, Путин выразил надежду, что в ближайшие месяцы вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЭС и КНР, подписанное 17 мая 2018 года, и "стороны без промедления приступят к его реализации".

"Предстоит наладить и поставить на системную основу практическое взаимодействие между Евразийской экономической комиссией и правительством КНР. В качестве первоочередной меры будет создана Совместная комиссия, задача которой - рассмотрение конкретных инициатив по сопряжению ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал Путин.

Он отметил, что "приоритетными, на наш взгляд, являются проекты в области транспорта, энергетики, экологии, торговли, финансов, цифровой экономики".

"Уверен, что по итогам предстоящего Второго международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине, в котором планирую принять участие, продвигаемые нашими странами интеграционные процессы на евразийском пространстве, получат новый импульс для развития", - заявил Путин.