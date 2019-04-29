Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного укрепляются на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти, которая сильно упала в пятницу.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,7-64,75 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,75 руб. (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,22 руб. (+4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2,96 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,47 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,93 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти. В пятницу эталонные сорта "черного золота" подешевели почти на 3%. При этом участники рынка не проявляют особой активности перед длительными праздничными выходными в России, а также в ожидании новостей относительно очередного раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Во вторник в Пекине возобновятся американо-китайские торговые переговоры. Китайскую сторону будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Кроме того, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, а также комментариях руководства американского ЦБ по его итогам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличения экспорта нефти. "Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Трамп в соцсети. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

В то же время, как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не подтвердили факт разговора с президентом США.

На минувшей неделе Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 подешевели на 0,77% - до $71,08 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 0,74% - до $62,83 за баррель.