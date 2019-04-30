Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов перед майскими праздниками

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на старте последних торгов месяца и перед майскими праздничными выходными.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,6-64,68 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,67 руб./$1 (+21,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,33 руб./EUR1 (+24,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 22,74 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,92 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,51 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов последнего дня месяца. Участники торгов сокращают позиции перед праздничными выходными и торговыми сессиями с предсказуемо низкими объемами торгов на следующей неделе. При этом вышедшие во вторник утром данные макроэкономической статистики из Китая оказали негативное влияние на рисковые активы на глобальных рынках, в том числе на валюты emerging markets, включая российский рубль.

Кроме того, участники рынка ждут итогов заседания ФРС США, которое завершится 1 мая. По общим ожиданиям, Федрезерв не станет менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5%. После окончания заседания состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Также участники рынка следят за торговыми переговорами между США и Китаем, которые возобновятся на этой неделе в Пекине. Следующий раунд пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, который возглавляет американскую делегацию переговорщиков совместно с торговым представителем Робертом Лайтхайзером, по итогам этих двух раундов станет понятно, возможно заключение торгового соглашения между двумя странами или нет.

Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле 2019 года опустился до 50,1 пункта по сравнению с 50,5 пункта в марте. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя.

Индекс PMI в сфере услуг и строительстве в апреле опустился с максимальных с сентября 54,8 пункта до 54,3 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение до 54,9 пункта. Сводный индекс деловой активности понизился с 54 пунктов в марте, самого высокого уровня с июня 2018 года, до 53,4 пункта.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы оценивают возможный ответ ОПЕК на американские санкции против Ирана. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,31% - до $71,76 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,27% - до $63,67 за баррель.

Котировки обеих марок, подскочившие на прошлой неделе до максимальных отметок с октября прошлого года на новости, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана, опустились до уровня, на котором они были до этого заявления.

Власти США активно сигнализируют о том, что другие нефтепроизводители компенсируют падение поставок топлива из Ирана за счет наращивания собственной нефтедобычи, однако представители Саудовской Аравии пока заняли выжидательную позицию.

Трамп в последние годы неоднократно призывал снизить цены на нефть, тогда как Саудовской Аравии требуется, чтобы котировки выросли примерно $85 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, по оценкам экспертов Международного валютного фонда.