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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 мая, составляет 64,6314 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,09%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 мая, составляет 72,3096 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,15%.

ЦБ РФ

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