Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго. Обязательства России по сделке ОПЕК+ предполагали снижение добычи относительно октября на 228 тыс. б/с.

"По итогам апреля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 213 тыс. б/с без учета СРП и на 197 тыс. б/с с учетом СРП", - сообщил А.Новак.

При этом он обратил внимание на то, что к концу месяца добыча нефти приблизилась к показателям, оговоренным с участниками сделки ОПЕК+.

"В рамках ОПЕК+ Россия к концу апреля находится на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. б/с без учета СРП и 223 тыс. б/с с учетом СРП",- добавил А.Новак.

"В мае 2019 года Россия сохранит добычу нефти на оговоренном уровне", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в апреле Россия сократила суточную добычу до 11,23 млн б/с, тогда как обязательства ОПЕК+ предполагают выход на производство нефти в 11,17 млн б/с. В начале года Новак обещал выйти на требуемый уровень сокращения в конце марта - начале апреля.