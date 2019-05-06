Рубль упал к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, включая валюты emerging markets, и заметно дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,2-65,46 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,43 руб. (+35,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,21 руб. (+27 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 31,54 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,93 рубля.

Доллар при этом оказался на 79,86 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 90,04 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне заметного снижения интереса инвесторов к рисковым активам и падения цен на нефть после заявлений президента США Дональда Трампа о новом увеличении пошлин на китайские товары.

В минувшее воскресенье Трамп написал в своем твиттере, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. "Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - добавил американский президент. "Торговые переговоры с КНР продолжаются, но слишком медленно, поскольку они хотят пересмотреть договоренности. Нет!", - написал Трамп.

Заявления Трампа застали Пекин врасплох, пишет The Wall Street Journal. Источники газеты сообщили, что Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду. По данным китайского издания South China Morning Post, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

Цены на нефть резко падают в понедельник на фоне заявлений Трампа. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени упала на 2,24% - до $69,26 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,36% - до $60,48 за баррель.

"В том случае, если США и Китай откажутся от дальнейших переговоров, стоимость нефти WTI может вернуться к минимумам 2019 года - порядка $50 за баррель", - отмечает экономист OCBC Хови Ли. Такое решение, по словам эксперта, не только негативно скажется на глобальном спросе на нефть, но и сведет на нет снижение запасов в США, поддерживавшее рынок в течение апреля.