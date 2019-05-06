Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,8% вслед за миром

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips и индексов на фоне ослабления рубля и отката мировых площадок после заявлений президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2560,07 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1238,1 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 65,46 рубля (+0,38 рубля).

Подешевели рублевые бумаги "Аэрофлота" (-2,6%), "Северстали" (-2,5%), Сбербанка (-2,3% и -2,1% "префы"), "РусАла" (-2,2%), "Магнита" (-1,6%), "Газпрома" (-1,3%), "Башнефти" (-1,1%), "Россетей" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), "префы" "Россетей" (+0,5%), "Башнефти" (+0,3%).

Зарубежные рынки

В понедельник падают фондовая Азия (рынки Японии и Южной Кореи закрыты 6 мая в связи с праздниками, китайский Shanghai Composite рухнул на 5,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,8%), более 2% теряет нефть на фоне заявлений Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары.

Brent утром в понедельник торгуется на $1,9 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,29 за баррель (-2,2% и +0,1% в пятницу), июньская цена WTI - $60,52 за баррель (-2,3% и +0,2% в пятницу).

По словам Трампа, Вашингтон намерен поднять пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10% до 25% уже в пятницу, а другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем в США, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%. Он отметил также, что введенные ранее Вашингтоном пошлины на китайские товары отчасти являются причиной "отличных экономических результатов" США.

По данным The Wall Street Journal, заявления Трампа застали Пекин врасплох​, и Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду. Издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники в понедельник сообщило, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

Китайские госфонды, составляющие так называемую "национальную команду" инвесторов, готовятся принять меры для стабилизации фондового рынка, если это потребуется, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным источников, фонды уже получили соответствующие инструкции от властей КНР.