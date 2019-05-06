"Северсталь" договорилась о продаже завода в Балаково за $215 млн

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" подписало обязывающее соглашение о продаже АО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" "Абинскому электрометаллургическому заводу" (АЭМЗ). Сумма сделки составляет $215 млн, говорится в сообщении "Северстали".

Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих ведомств, а также выполнения ряда условий.

Мощность "Сортового завода - Балаково" составляет 1 млн тонн продукции в год. На заводе производят арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профиля. Всего портфель продукции насчитывает более 40 профилеразмеров.

Финансовым консультантом "Северстали" выступила компания Citigroup.