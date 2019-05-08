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Международные резервы РФ с 26 апреля по 3 мая выросли на $2 млрд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 3 мая составили $491,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 26 апреля международные резервы равнялись $489,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

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