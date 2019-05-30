Поиск

Международные резервы РФ с 17 по 24 мая сократились на $1,9 млрд

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 24 мая составили $492,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 17 мая международные резервы равнялись $494,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

Правительство ввело балльную систему господдержки автопрома

Правительство ввело балльную систему господдержки автопрома

Mail.ru Group будет продвигать свои игры под брендом My.Games

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

Общий объем поставленной по "Дружбе" грязной нефти составил около 3 млн тонн

Представителя Силуанова удивила острая реакция "Транснефти" на слова министра

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');