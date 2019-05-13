Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,39-65,49 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,47 руб. (+39,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,5 руб. (+36 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 37,93 копейки к уровню закрытия пятницы, до 69,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,13 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 41,12 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на первых полноценных торгах после майских каникул на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после того, как стало известно, что последний раунд переговоров между США и Китаем завершился без подписания торгового соглашения. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в воскресенье, что дальнейших переговоров между представителями США и Китая не запланировано, однако не исключил возможности встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в конце июня.

Президент США Дональд Трамп обвинил в срыве переговоров китайскую сторону, тогда как заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отметил, что КНР не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли. В ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующие ответные меры, заявил Лю Хэ, добавив, что взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".

Повышение пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%. Кроме того, Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Цены на нефть эталонной марки Brent умеренно увеличиваются в ходе азиатских торгов в понедельник, инвесторы оценивают провал торговых переговоров США с Китаем и другие важные для рынка факторы. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,79% - до $71,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,36% - до $61,87 за баррель.

Нефть получила определенную поддержу от данных нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 805 единиц.

Кроме того, добыча на норвежском месторождении Oseberg Field Center приостановлена с прошлой среды из-за технических неполадок. На этом месторождении добывается порядка 6% всей норвежской нефти.