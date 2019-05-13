Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне выросшей нефти и упавших фондовых индикаторов в Азии и США после провала торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2516,58 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1217,84 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 65,48 рубля (+0,4 рубля).

Выросли акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "Яндекса" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%).

Подешевели рублевые бумаги "Мосбиржи" (-7%, до 85,28 рубля) из-за отсечки дивидендов (7,7 рубля на акцию за 2018 год) с учетом расчетов "Т+2", также снизился курс акций "Мечела" (-1,6%), "Россетей" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Индексы в США в пятницу завершили торги ростом, несмотря на обострение торгового спора между США и Китаем. С 10 мая в США вступило в силу повышение пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Также президент США Дональд Трамп объявил, что уже стартовал процесс введения 25%-ных пошлин для оставшихся товаров китайского экспорта объемом $325 млрд.

В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.

Штаты получат более $100 млрд в результате повышения пошлин, и часть этих средств будет направлена на покупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, причем закупки этой продукции превысят объемы, приобретавшиеся Китаем, заявил Д.Трамп. В дальнейшем, по его словам, США будут направлять эту сельхозпродукцию в бедные страны в форме гуманитарной помощи.

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило в пятницу, что решение об очередном повышении Штатами пошлин на товары китайского экспорта не меняет прогнозы ни для мировой экономики, ни для ВВП Китая, поскольку было заложено в базовый экономический сценарий.

Тем не менее, это решение говорит о существенной эскалации торгового спора США и Китая, а также создает риск долгосрочной торговой войны, что может иметь негативные последствия для других стран мира, отмечают в Fitch.

Между тем, в понедельник падает фондовая Азия (японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite теряет 1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,2%) из-за того, что на прошлой неделе американо-китайские торговые переговоры завершились без подписания соглашения.

В ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующе ответные меры, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ. КНР не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли, заявил он, добавив, что взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".

Советник Д.Трампа по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил в воскресенье, что дальнейших переговоров между представителями США и Китая не запланировано, однако не исключил возможности встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в конце июня.

Нефть утром в понедельник дорожает, цена Brent на $0,5 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $71,17 за баррель (+0,8% и +0,3% в пятницу), июньская цена WTI - $61,85 за баррель (+0,3% и -0,1% в пятницу).

Основным негативным фактором для нефтяного рынка является ухудшение отношений между США и Китаем, которые не смогли договориться по ключевым торговым вопросам.

Однако нефть также получила поддержу от данных нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 805 единиц.

Кроме того, добыча на норвежском месторождении Oseberg Field Center приостановлена с прошлой среды из-за технических неполадок. На этом месторождении добывается порядка 6% всей норвежской нефти.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа ближайшая поддержка расположена на уровне 1200 пунктов по индексу РТС. Спрос на развивающихся рынках в целом может какое-то время находиться под давлением неопределенности, связанной с "торговыми войнами". США дали Китаю месяц на выполнение требований для подписания торгового соглашения, представители США приглашены в КНР для переговоров, но дата визита пока не назначена, повышение пошлин американской стороной осложняет процесс. Усиление неопределенности в отношении торговой сделки между США и КНР способствует сохранению спроса на "защитные" активы, но оснований для сильных движений для доллара пока не наблюдается, считает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также отмечает, что повышение торговых пошлин в США для китайских товаров повышает неопределенность макропрогнозов. Агентство Bloomberg сообщило, что китайским властям представлен месяц на заключение торгового соглашения, в противном случае под 25%-ные пошлины подпадет весь китайский импорт в США. При этом торговые переговоры между сторонами продолжаются, и завершившийся на прошлой неделе очередной раунд глава американского Минфина охарактеризовал как "конструктивный".

Тема торговых ограничений добавляет неопределенности сразу в нескольких вопросах. Во многом рост торговых пошлин во второй половине прошлого года послужил основанием для пересмотра прогнозов по темпам роста мировой экономики со стороны различных финансовых институтов. В конце прошлой недели свои комментарии представило агентство Fitch, согласно которым пятничное повышение пошлин для китайских товаров соответствует базовому сценарию и не меняет прогнозы глобального роста. Однако в ближайшее время может быть прояснена ответная реакция китайских властей, а риски расширения пошлин со стороны США на весь китайский импорт вряд ли учитывались в базовых прогнозах финансовыми институтами.

Еще один фактор неопределенности - возможное повышение инфляционного давления. На текущий момент инфляционные показатели в США находятся ниже целевых (что является одной из причин ожиданий возможного снижения ставки ФРС до конца года), однако при развитии негативного сценария ФРС может столкнуться с рисками серьезного замедления экономического роста и некоторого повышения инфляционных показателей за счет роста пошлин.

Индекс МосБиржи на прошлой неделе опустился к 2510 пунктам - минимуму с начала апреля. Краткосрочные перспективы рынка по-прежнему определяются в первую очередь внешними условиями, и сравнительно слабый риск-аппетит на рынках в начале недели может способствовать откату индекса к уровню 2500 пунктов. На горизонте ближайших торговых сессий в базовом сценарии можно ориентироваться на диапазон 2500-2550 по индексу МосБиржи. Среднесрочно российский рынок акций остается привлекательным, считает М.Поддубский.