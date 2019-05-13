Сбербанк получил в залог доли в ключевых компаниях Rambler Group

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Компания "Цифровые активы" ("дочка" Сбербанка) на прошлой неделе получила в залог доли в четырех ключевых юрлицах Rambler Group, ранее находившихся в залоге у банка "Траст", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Банк "Траст" в начале апреля 2019 года получил в залог ООО "Рамблер & Ко медиа", ООО "Рамблер групп", ООО "Рамблер интернет холдинг" и ООО "Компания Афиша". Теперь эти компании в залоге у "Цифровых активов".

Все три стороны не стали комментировать эту информацию.

"Рамблер групп" является 100%-ной "дочкой" "Рамблер & Ко медиа", которая на 80% принадлежит ООО "АНН холдингс" Александра Мамута и на 20% - кипрской "Тексо холдингс лимитед" (Tekso Holdings Limited). "Тексо холдингс" также владеет 100% "Рамблер интернет холдинга", в который входит "Компания Афиша".

Банк "Траст" в конце апреля сообщил о готовности "Рамблер интернет холдинг" полностью погасить долг перед кредитной организацией. После этого планировалось полностью высвободить активы Rambler Group, переданные в качестве обеспечения по этому долгу, отмечал тогда банк. Задолженность группы компаний Александра Мамута была передана банком "Открытие" "Трасту" в ноябре 2018 года.

Предполагалось, что долг Rambler Group перед "Трастом" может рефинансировать Сбербанк.

Сбербанк в апреле объявил о решении инвестировать в Rambler Group. При этом получение денежных средств текущими акционерами группы в рамках сделки не предполагается. Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group - A&NN и Era Capital - 46,5% и 7% соответственно.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее отмечал, что инвестиции не пойдут владельцам той доли, которую покупает кредитная организация, а будут направлены на погашение долга, технологическую модернизацию платформы и приобретение контента.