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Rambler Group погасил долг перед банком "Траст"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова.

По его словам, холдинг рассчитался с банком еще в мае и выплатил как тело долга, так и проценты.

В Rambler Group подтвердили погашения кредита, отмечает газета.

В начале апреля банк "Траст" получил в залог доли в четырех юридических лицах группы Rambler - ООО "Рамблер & Ко медиа", в ООО "Рамблер групп", ООО "Рамблер интернет холдинг", а также в ООО "Компания Афиша".

Rambler Group является 100%-ной "дочкой" "Рамблер&Ко Медиа", которая на 80% принадлежит ООО "АНН Холдингс" Александра Мамута и на 20% - кипрской "Тексо Холдингс Лимитед" (Tekso Holdings Limited). "Тексо Холдингс" также владеет 100% "Рамблер интернет холдинг", в которую входит "Компания Афиша".

Задолженность группы компаний Мамута была передана в ноябре 2018 года банком "Открытие" банку "Траст", на базе которого создается фонд непрофильных активов, писала ранее газета РБК. Глава банка "Траст" Александр Соколов сообщал журналистам, что прогресс в вопросе рефинансирования долга группы компаний Мамута есть. При этом он подчеркивал, что этим вопросом непосредственно занимается сам заемщик, "Траст" не участвует.

Rambler Group не раскрывает финансовые показатели. В основных сферах деятельности группы (кинотеатры, медиа, соцсети, онлайн-кинотеатры) Сбербанк на данный момент не представлен.

Rambler Group Траст

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